В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных

"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — рассказали в ведомстве.

Двоих из них спасти не удалось.