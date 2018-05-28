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В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных
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В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 28 мая — Sputnik. Согласно информации Минобороны РФ, в Сирии в бою с террористами погибли четверо российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.
"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — рассказали в ведомстве.
Двоих из них спасти не удалось.
Мобильные группы террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Им удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.
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