В Сирии при нападении террористов погибли четверо российских военных 

ЦХИНВАЛ, 28 мая — Sputnik. Согласно информации Минобороны РФ, в Сирии в бою с террористами погибли четверо российских военнослужащих, сообщает РИА Новости.
"Два российских военных советника, управлявшие огнем сирийской батареи, погибли на месте. Еще пять российских военнослужащих получили ранения и были оперативно доставлены в российский военный госпиталь", — рассказали в ведомстве.
Двоих из них спасти не удалось.
Мобильные группы террористов в темное время суток атаковали артиллерийскую батарею правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. Сирийские военные вместе с прикомандированными из состава аппарата военных советников россиянами приняли бой. Им удалось уничтожить 43 террориста и шесть автомобилей высокой проходимости с установленным крупнокалиберным вооружением.