ЕС призвал провести новые президентские выборы в Венесуэле 

Совет глав МИД стран Евросоюза призвал к проведению новых президентских выборов в Венесуэле в соответствии с международными стандартами.
Кроме того, из заявления Совета следует, что ЕС намерен принять дополнительные точечные и обратимые ограничительные меры в отношении Венесуэлы, передает РИА «Новости».
Президентские выборы в Венесуэле прошли 20 мая. По данным Национального избирательного совета, действующий глава государства Николас Мадуро победил, набрав 6,19 млн голосов избирателей (около 68%). Он стал президентом на период 2019-2025 годов. ЕС не признал результаты выборов.
Власти США также считают состоявшиеся в Венесуэле выборы президента «нелегитимными». Они уже пообещали помочь «восстановить демократию» в этой стране и наложили новые экономические санкции против Каракаса.