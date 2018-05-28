Президент Армении и представитель Госдепа США обсудили двусторонние отношения 

ЕРЕВАН, 28 мая. /ТАСС/. Президент Армении Армен Саркисян в понедельник обсудил с находившимся в Ереване заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Бриджит Бринк отношения двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.
"Президент Армении подчеркнул высокий уровень двусторонних межгосударственных отношений и отметил, что Армения заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества. Президент Саркисян придал большое значение усилиям США по мирному урегулированию карабахского конфликта с сопредседателями других стран в рамках минской группы ОБСЕ — России и Франции", — сообщает пресс-служба.
Высоко оценивая текущую работу по развитию армяно-американского партнерства, Бриджит Бринк заявила, что «Вашингтон отмечает важные шаги, предпринятые президентом для мирного урегулирования недавних протестов».
"Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать с правительством и гражданами Армении в борьбе с коррупцией, создавая привлекательную бизнес-среду для американских инвесторов, поощряя защиту прав человека и развитие туризма", — заявила представитель Госдепа США.
Бринк встретится также с другими представителями властей и гражданского общества Армении.