В нападении на военных из РФ в Сирии заподозрили подконтрольных США бойцов

Минобороны России рассматривают две версии того, кто стоял за нападением на российских военных в Сирии 23 мая.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 27 мая, Минобороны РФ сообщило о гибели четверых и ранении еще троих российских военнослужащих, выполнявших боевую задачу в составе артиллерийской батареи сирийских правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор . Позднее стало известно, что среди погибших могли быть бойцы ЧВК «Вагнер».

Как передает «Коммерсант», в настоящее время российское военное ведомство рассматривает две версии нападения на россиян в Сирии.

Согласно первой из них, за гибелью военных стоят боевики группировки «Исламское государство» [также ИГ, ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].

Однако, по словам источника издания, за два дня до нападения в район Дейр-эз-Зора под предлогом помощи курдским формированиям с созданной американскими военными базы Эт-Танф в провинции Хомс перебрасывались бойцы так называемой Свободной сирийской армии . Россия считает их пособниками боевиков.

Предполагается, что именно проходившие подготовку на этом объекте бойцы причастны к обстрелу сирийской батареи и гибели российских военных.