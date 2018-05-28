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В нападении на военных из РФ в Сирии заподозрили подконтрольных США бойцов
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В нападении на военных из РФ в Сирии заподозрили подконтрольных США бойцов 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В Минобороны России рассматривают две версии того, кто стоял за нападением на российских военных в Сирии 23 мая.
Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в воскресенье, 27 мая, Минобороны РФ сообщило о гибели четверых и ранении еще троих российских военнослужащих, выполнявших боевую задачу в составе артиллерийской батареи сирийских правительственных войск в провинции Дейр-эз-Зор. Позднее стало известно, что среди погибших могли быть бойцы ЧВК «Вагнер».
Как передает «Коммерсант», в настоящее время российское военное ведомство рассматривает две версии нападения на россиян в Сирии.
Согласно первой из них, за гибелью военных стоят боевики группировки «Исламское государство» [также ИГ, ИГИЛ; деятельность организации признана экстремистской и запрещена в РФ решением Верховного суда — прим. Sobesednik.ru].
Однако, по словам источника издания, за два дня до нападения в район Дейр-эз-Зора под предлогом помощи курдским формированиям с созданной американскими военными базы Эт-Танф в провинции Хомс перебрасывались бойцы так называемой Свободной сирийской армии. Россия считает их пособниками боевиков.
Предполагается, что именно проходившие подготовку на этом объекте бойцы причастны к обстрелу сирийской батареи и гибели российских военных.
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