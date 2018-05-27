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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 43 боевиков в бою, где погибли наши военные
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Минобороны РФ сообщило об уничтожении 43 боевиков в бою, где погибли наши военные 

Говорит Москва 17 минут назад
ЧП произошло накануне в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск атаковали мобильные группы террористов. Среди погибших в результате почти часового боестолкновения два российских военных советника.
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