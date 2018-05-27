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В Сирии погибли два российских военных советника
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В Сирии погибли два российских военных советника 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ВК Пресс
Два российских военных советника погибли в Сирии в результате огня боевиков, пять военнослужащих РФ ранены — Минобороны РФ.
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