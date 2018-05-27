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Двое российских военных советников погибли в Сирии
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Двое российских военных советников погибли в Сирии 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Два российских военных советника погибли в Сирии в результате обстрела боевиков, пять военнослужащих РФ ранены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
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