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Сноуден: Трамп обожает Путина
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Сноуден: Трамп обожает Путина 

News.ru 3 часа назад
Президент США Дональд Трамп любит главу РФ Владимира Путина больше всех на свете, заявил бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден.
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