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Стала известна дата парламентских выборов в Пакистане
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Стала известна дата парламентских выборов в Пакистане 

Газета.Ru 19 минут назад
Фото: Газета.Ru
Правительство Пакистана в твиттере заявило, что парламентские выборы в стране назначены на 25 июля.
"Президент Пакистана Мамнун Хусейн одобрил дату выборов, подписав документ, направленный избирательной комиссией", — говорится в сообщении.
Как отмечается, всеобщие выборы в стране назначены 25 июля 2018 года.
При этом срок полномочий действующего правительства Пакистана заканчивается 31 мая.
Ранее президент США Дональд Трамп рассказал о помощи Пакистану со стороны Соединенных Штатов.
Как отмечалось, Трамп назвал «глупостью» многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США. Он также раскритиковал бывших президентов США за помощь Пакистану.
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