Стала известна дата парламентских выборов в Пакистане

Правительство Пакистана в твиттере заявило, что парламентские выборы в стране назначены на 25 июля.

"Президент Пакистана Мамнун Хусейн одобрил дату выборов, подписав документ, направленный избирательной комиссией", — говорится в сообщении.

Как отмечается, всеобщие выборы в стране назначены 25 июля 2018 года.

При этом срок полномочий действующего правительства Пакистана заканчивается 31 мая.

Как отмечалось, Трамп назвал «глупостью» многомиллиардные переводы Пакистану за последние 15 лет со стороны США. Он также раскритиковал бывших президентов США за помощь Пакистану.