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Трамп сообщил об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США
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Трамп сообщил об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США 

RT на русском 2 часа назад
Фото: RT на русском
Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили ранее задержанного в этой стране гражданина США.
«Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы. Должен приземлиться в Вашингтоне сегодня вечером и быть в Белом доме со своей семьёй!» — написал он в Twitter.
Как отмечается, речь идёт о Джошуа Холте. Он был задержан в 2016 году и провёл в заключении в Венесуэле более полутора лет.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил выслать из страны дипломатических представителей Соединённых Штатов.
RT на русском: последние новости
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