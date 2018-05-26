Трамп сообщил об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США 

Американский президент Дональд Трамп заявил, что власти Венесуэлы освободили ранее задержанного в этой стране гражданина США.
«Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы. Должен приземлиться в Вашингтоне сегодня вечером и быть в Белом доме со своей семьёй!» — написал он в Twitter.
Как отмечается, речь идёт о Джошуа Холте. Он был задержан в 2016 году и провёл в заключении в Венесуэле более полутора лет.
Ранее сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил выслать из страны дипломатических представителей Соединённых Штатов.