Трамп сообщил об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США

«Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы. Должен приземлиться в Вашингтоне сегодня вечером и быть в Белом доме со своей семьёй!» — написал он в Twitter.

Как отмечается, речь идёт о Джошуа Холте. Он был задержан в 2016 году и провёл в заключении в Венесуэле более полутора лет.