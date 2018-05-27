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Трамп рассказал об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США
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Трамп рассказал об освобождении задержанного в Венесуэле гражданина США 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что правительство Венесуэлы освободило ранее задержанного гражданина Соединенных Штатов.
"Хорошие новости об освобождении американского заложника из Венесуэлы", — написал Трамп.
Он также добавил, что «хорошие люди из штата Юта будут в восторге».
В свою очередь вице-президент США Майк Пенс в твиттере подтвердил освобождение гражданина США в Венесуэле.
По его словам, он уже вернулся в США и встретился со своей семьей.
Пенс также подчеркнул, что Соединенные Штаты снимут санкции с Венесуэлы, только когда в страну «вернется демократия».
Ранее сообщалось, что в США заявили о высылке двух дипломатов Венесуэлы.
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