Силовики 14 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Украинские силовики 14 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, рассказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Накануне в представительстве ДНР в СЦКК сообщили о 16 нарушениях перемирия.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — 14 раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили почти 30 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.