Генерал США потребовал усиления сил НАТО в Европе для противостояния России 

Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал Армии США Кёртис Скапаротти потребовал дополнительных ресурсов для удерживания превосходства сил США в Европе для сдерживания России, сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Reuters. Скаппароти также является действующим командующим Европейским командованием вооружённых сил США.
По его словам, на фоне модернизации российской армии США необходимо направить в Европу больше войск, самолетов-шпионов и другие ресурсы.