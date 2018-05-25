Генерал США потребовал усиления сил НАТО в Европе для противостояния России

Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, генерал Армии США Кёртис Скапаротти потребовал дополнительных ресурсов для удерживания превосходства сил США в Европе для сдерживания России , сообщает Североамериканское бюро НСН со ссылкой на Reuters . Скаппароти также является действующим командующим Европейским командованием вооружённых сил США.

По его словам, на фоне модернизации российской армии США необходимо направить в Европу больше войск, самолетов-шпионов и другие ресурсы.