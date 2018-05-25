Венесуэла: США хотят устроить у нас военный переворот

Представители руководства США намерены покончить с нынешним руководством Венесуэлы с помощью военного переворота. Об этом заявил по телевидению президент южноамериканской страны Николас Мадуро

В то же время он отметил, что вооруженные силы страны соблюдают субординацию и дисциплину.

После президентских выборов 20 мая, на которых Мадуро был переизбран (он получил более 5,8 млн голосов — около 68%), США ввели против Венесуэлы новые санкции.

После этого Каракас обвинил в военном заговоре и выслал из страны двух высокопоставленных американских дипломатов. США ответили зеркальными мерами, сообщает ТАСС