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Венесуэла: США хотят устроить у нас военный переворот
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Венесуэла: США хотят устроить у нас военный переворот 

Вести.Ru 57 минут назад
Фото: Вести.Ru
Представители руководства США намерены покончить с нынешним руководством Венесуэлы с помощью военного переворота. Об этом заявил по телевидению президент южноамериканской страны Николас Мадуро.
В то же время он отметил, что вооруженные силы страны соблюдают субординацию и дисциплину.
После президентских выборов 20 мая, на которых Мадуро был переизбран (он получил более 5,8 млн голосов — около 68%), США ввели против Венесуэлы новые санкции.
После этого Каракас обвинил в военном заговоре и выслал из страны двух высокопоставленных американских дипломатов. США ответили зеркальными мерами, сообщает ТАСС.
О непризнании итогов выборов заявили и страны G-7 и Евросоюза, поскольку результат якобы «не представляет демократическую волю граждан Венесуэлы». Европа требует заново «назначить свободные и справедливые выборы».
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