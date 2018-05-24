СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар

Один из военных аэродромов в Сирии подвергся ракетному обстрелу, однако системы ПВО отразили удар. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.

"Наши средства противовоздушной обороны отразили агрессию и не позволили снарядам достичь своих целей", — заявил он.

Кто именно нанес удар и какой аэродром подвергся атаке, источник не уточнил. По данным агентства, звуки взрывов были слышны в окрестностях военной базы Дабаа.