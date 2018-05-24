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СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар
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СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: Российская Газета
Один из военных аэродромов в Сирии подвергся ракетному обстрелу, однако системы ПВО отразили удар. Об этом сообщает агентство САНА со ссылкой на военный источник.
"Наши средства противовоздушной обороны отразили агрессию и не позволили снарядам достичь своих целей", — заявил он.
Кто именно нанес удар и какой аэродром подвергся атаке, источник не уточнил. По данным агентства, звуки взрывов были слышны в окрестностях военной базы Дабаа.
Ранее сирийские СМИ сообщали, что международная коалиция во главе с США нанесла удары по двум объектам сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор — неподалеку от границы с Ираком. Однако американские военные заявили, что ничего не знают об этом. «У нас нет оперативной отчетности о том, что коалиция, возглавляемая США, нанесла ракетный удар по правительственным объектам в Сирии», — отметил представитель центрального командования.
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