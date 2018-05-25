По базе ВВС Сирии в Хомсе нанесен ракетный удар‍

"Один из наших аэродромов в центральной части подвергся вражескому ракетному удару. Наши средства ПВО отразили атаку", — отметил собеседник агентства.

Ранее САНА передавало, что в районе авиабазы «Аль-Дабаа» в Хомсе были слышны взрывы.

В пресс-службе Пентагона РИА Новости заявили, что США и их партнеры по международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" * не наносили удары по аэродрому в провинции Хомс.

"Это не удары США или коалиции. Операции США и коалиции сосредоточены на восточной стороне реки Евфрат, а не в западных частях Сирии", — отметил собеседник агентства.

Ранее в четверг САНА сообщало со ссылкой на военный источник, что военно-воздушные силы коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, атаковали позиции армии Сирийской Арабской республики в провинции Дейр-эз-Зор.

Об этом же сообщило и ливанское движение "Хезболлах" , которое с 2012 года воюет на стороне сирийской армии против террористических группировок.

В самой коалиции под руководством США, в свою очередь, эту информацию опровергли.

Военный источник в Москве также сообщил РИА Новости, что эта информация не соответствует действительности.

*Запрещенная в России террористическая организация

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