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Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына провести прямые переговоры
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Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына провести прямые переговоры 

Газета.Ru 38 минут назад
Об этом сообщает «Ренхап».
Как отмечается, Мун Чжэ Ин выразил «глубокое сожаление» в связи с отменой встречи на высшем уровне лидеров США и КНДР.
"Денуклеаризация Корейского полуострова и установление мира — это историческая задача, от которой нельзя отказаться и которую нельзя отложить", — добавил президент Южной Кореи.
При этом Мун Чжэ Ин также призвал к прямым переговорам между Трампом и Кимом.
24 мая Трамп заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном 12 июня не состоится. Он указал на «открытую враждебность» Пхеньяна и назвал проведение саммита в таких условиях неуместным.
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