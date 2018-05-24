Мун Чжэ Ин призвал Трампа и Ким Чен Ына провести прямые переговоры

Об этом сообщает «Ренхап».

КНДР. Как отмечается, Мун Чжэ Ин выразил «глубокое сожаление» в связи с отменой встречи на высшем уровне лидеров США

"Денуклеаризация Корейского полуострова и установление мира — это историческая задача, от которой нельзя отказаться и которую нельзя отложить", — добавил президент Южной Кореи.

При этом Мун Чжэ Ин также призвал к прямым переговорам между Трампом и Кимом