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Пхеньян потерял шанс достичь мира и процветания
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Пхеньян потерял шанс достичь мира и процветания, заявил Трамп 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Mandel Ngan
Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания, заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заявил, что саммит, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре, отменяется.
"Если вы измените свое решение провести этот самый важный саммит, пожалуйста, позвоните или напишите мне. Мир, и Северная Корея в частности, потеряли великую возможность достичь долгосрочного мира и добиться процветания и богатства. Этот упущенный шанс является поистине грустным моментом в истории", — написал Трамп в письме северокорейскому лидеру.
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