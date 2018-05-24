Пхеньян потерял шанс достичь мира и процветания

Весь мир и КНДР потеряли великую возможность достичь мира и процветания, заявил президент США Дональд Трамп.
Глава Белого дома в письме северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну заявил, что саммит, который должен был состояться 12 июня в Сингапуре, отменяется.
"Если вы измените свое решение провести этот самый важный саммит, пожалуйста, позвоните или напишите мне. Мир, и Северная Корея в частности, потеряли великую возможность достичь долгосрочного мира и добиться процветания и богатства. Этот упущенный шанс является поистине грустным моментом в истории", — написал Трамп в письме северокорейскому лидеру.