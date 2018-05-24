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Пентагон планирует ускорить поставки оружия Украине
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Пентагон планирует ускорить поставки оружия Украине 

Вечерняя Москва 23 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
В прошлом году американские власти одобрили поставки Киеву оружия.
Пентагон ведет поиск посредника, который на постоянной основе будет быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине. Об этом сообщила замминистра обороны США по приобретению, технологиям и тылу Элен Лорд.
По ее словам, США уделяет особое внимание Украине.
Пентагон уже использует специальных посредников для ускорения процесса поставок оружия таким странам, как Саудовская Аравия, Южная Корея, Япония и Румыния, передает информагентство Nation News.
Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов отметил, что США лишь делает вид, что им интересна Украина и обстановка в стране.
— Причем США ставят условия, что оружие не должно быть использовано в Донбассе. А тогда против кого? Против союзников по НАТО? Или для полномасштабной войны с Россией? Американским политикам тема Украины сегодня вообще не интересна, — заявил эксперт в комментарии ФАН.
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