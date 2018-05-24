США намерены ускорить поставки оружия Украине 

Москва, 24 мая — «Вести. Экономика». США ищут посредника, который сможет на постоянной основе быстро осуществлять прямые поставки оружия Украине, сообщает портал Defense One со ссылкой на заявление замминистра обороны США Элен Лорд.
Пентагон использует посредников для ускорения поставок оружия союзным странам, в частности для Саудовской Аравии, Южной Кореи, Японии и Румынии. Посредники позволят Пентагону в несколько раз сократить время на поставку вооружений, отметила Лорд. Посредники задействованы в продаже Румынии противоракетных комплексов Patriot, разведывательных стратегических БПЛА Global Hawk для Японии, противоракетных комплексов THAAD для Саудовской Аравии, а также ПТРК TOW для других стран. США в 2017 г. одобрили поставки Киеву оружия, в том числе переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Госдеп США заявил в апреле, что Javelin доставлены на Украину, и подчеркнул, что Киев не может применять комплексы на линии соприкосновения в Донбассе, отмечает РИА «Новости». В Донецкой народной республике (ДНР) заявили, что поставки американского оружия Украине могут привести к обострению обстановки на востоке страны. В США в марте приняли новый бюджет, он действует до 30 сентября, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в США, расходы бюджета на поддержку Киева увеличены, Украине выделят $620,7 млн, включая $200 млн на военно-техническую помощь. Россия неоднократно предостерегала США от поставки оружия на Украину, так как это обострит конфликт в Донбассе.