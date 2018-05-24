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Информация о якобы авиаударе коалиции во главе с США по Сирии не соответствует действительности — военный источник
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Информация о якобы авиаударе коалиции во главе с США по Сирии не соответствует действительности — военный источник 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Информация о якобы авиаударе коалиции во главе с США по Сирии не соответствует действительности — военный источник.
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