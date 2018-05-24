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Сирия: очередной удар коалиции обрушился на армию Асада в Дейр-эз-Зоре
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Сирия: очередной удар коалиции обрушился на армию Асада в Дейр-эз-Зоре 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Международная коалиция во главе с США нанесла удары по сирийским военным объектам в провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщает новостное агентство «Сана». По его данным, самолеты западной коалиции атаковали военных в сирийской пустыне недалеко от города Аль-Букемаль. Это произошло после того, как правительственные войска и союзники сирийской армии разгромили ячейку боевиков, готовивших нападение на военных. Об этом также сообщает пресс-служба ливанского движения "Хезболла" — его представители поддерживают сирийскую армию. В Пентагоне данные об атаке не подтверждают, отмечает телеканал «Россия 24».
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