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Срочно: США вышлют двух венесуэльских дипломатов
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Срочно: США вышлют двух венесуэльских дипломатов 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Вашингтон, 23 мая /Синьхуа/ — Госдепартамент США в среду объявил о  решении выслать из страны двух венесуэльских дипломатов в ответ на  решение Венесуэлы выдворить двух дипломатов США. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Возглавляемая Соединенными Штатами коалиция нанесла авиаудар по военным позициям Сирии Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с США в сферах обороны и безопасности Нацгвардия Украины приняла на вооружение американские ручные противотанковые гранатометы
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