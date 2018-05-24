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Срочно: США вышлют двух венесуэльских дипломатов
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Срочно: США вышлют двух венесуэльских дипломатов
ИА Синьхуа
2 часа назад
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Вашингтон, 23 мая /
Синьхуа
/ —
Госдепартамент США
в среду объявил о решении выслать из страны двух венесуэльских дипломатов в ответ на решение
Венесуэлы
выдворить двух дипломатов
США
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