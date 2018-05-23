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Эксперт: Оборона Javelin в Донбассе — разговоры в пользу бедных!
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Эксперт: Оборона Javelin в Донбассе — разговоры в пользу бедных! 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Главный редактор журнала «Солдаты России» заявил НСН, что при определённом раскладе назвать оборонительным оружием можно и атомную бомбу.
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Киев будет использовать предоставленные США противотанковые ракетные комплексы Javelin в случае полномасштабного наступления со стороны ополченцев Донбасса, сообщает ТАСС.
Главный редактор журнала «Солдаты России» Владислав Шурыгин в эфире НСН отметил, что обороной можно назвать любое действие Украины, если рассматривать ситуацию с позиции Киева.
«Знаете, атомную бомбу тоже можно назвать оборонительной, если вы заранее говорите, что не собираетесь наносить ядерный удар первыми. Любая система вооружения может применяться, как в нападении, так и в обороне. Поэтому рассказы о том, что мы будем только защищаться, они в пользу бедных. Тем более, если посмотреть украинские хроники и новостную ленту, то выяснится, что Украина непрерывно обороняется. Каждый день идут рассказы об атаках русских оккупантов, и что украинская армия непрерывно страдает под огнём. Конечно, при такой постановке вопроса применять Javelin можно вокруг да около», — заявил военный эксперт.
Мощь оружия, предоставленного США, во многом зависит от действий противника, отметил Шурыгин. Однако в Украине сильно преувеличивают значение этого вида вооружения.
«Это достаточно современный тип оружия. Но это, безусловно, не Wunderwaffe, как его представляют на Украине. Это просто противотанковый комплекс, который способен поражать современную бронированную технику. Комплекс очень трудно применять в условии тумана или плохой погоды. Соответственно, на такой случай нужно иметь определённый уровень подготовки, чтобы его использовать», — заметил собеседник НСН.
Напомним, что в США одобрили поставки комплексов Javelin, а также пусковых установок к ним в Украину на сумму 47 миллионов долларов в начале марта. В апреле стало известно, что Киев уже получил вооружение. При этом спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в преддверие поставок заверял, что Киев не станет использовать это оружие в Донбассе.
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