США ждут от Ким Чен Ына стратегических изменений в политике

Помпео уже дважды за эту весну встречался с северокорейским лидером. «В моих разговорах с ним (Ким Чен Ыном — ред.) мы говорили о наших общих целях — вещи, которые требует мир, Америка, и вещи, которые Северная Корея хочет видеть для себя. Есть вопросы, по которым нам нужно проделать много работы, чтобы найти общую позицию. Но он откровенно поделился, что он понимает, что экономический рост для его народа зависит от стратегического сдвига. Мы надеемся, что он готов к этому», — сказал Помпео, выступая перед конгрессменами в комитете по международным делам Палаты представителей США.

Помпео заявил, что рассказал Ким Чен Ыну, какого масштаба должен быть верификационный механизм и другие элементы, которые необходимы для понимания, что происходит полная денуклеаризация.

"В ответ он дал ясно понять, что важно для него. Когда придет время, когда эти цели будут выполнены, он взамен получит экономическую помощь от американского частного сектора… внешнюю помощь", — добавил дипломат.

Он также отметил, что Ким Чен Ын хочет «гарантии безопасности от мира» и урегулирования статуса между Севером и Югом с конечной целью подписать мирный договор. Помпео выразил надежду, что у американского президента Дональда Трампа и лидера КНДР будет возможность обсудить все эти вопросы.

При этом госсекретарь США дал ясно понять, что «плохая сделка не является опцией» для американской администрации. «Американский народ рассчитывает, что мы сделаем все правильно. Если правильная сделка не лежит на столе переговоров, тогда мы с уважением выйдем (из переговоров с КНДР)», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын намерены провести встречу 12 июня в Сингапуре . Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.