Украина готова применить американские комплексы Javelin в Донбассе 

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Со своим уставом: США намерены восстановить в Венесуэле демократию

Президент Узбекистана заинтересован в военно-техническом сотрудничестве с США

ЕС готов покупать сжиженный газ в США в обмен на отмену пошлин на сталь