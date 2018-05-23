Украина готова применить американские комплексы Javelin в Донбассе 

Украина может применить американские ракетные комплексы «Javelin» в Донбассе в случае полномасштабного наступления со стороны ополченцев. Об этом заявил президент Петр Порошенко. Он отметил, что оружие станет дополнительным фактором сдерживания российской агрессии, передает ТАСС.
Накануне в Черниговской области Порошенко проверил готовность вооруженных сил к боевому использованию первого серийного противотанкового ракетного комплекса третьего поколения, полученного от США. Первого марта Госдепартамент одобрил продажу Украине более 200 противоракетных комплексов «Javelin» и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около 47 млн долларов. В конце апреля стало известно, что Украина уже получила это оружие.