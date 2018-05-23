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Захарова назвала «лицемерными» санкции США против Венесуэлы
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Захарова назвала «лицемерными» санкции США против Венесуэлы 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Москва против санкций в отношении Венесуэлы, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.
"Абсолютно лицемерными видятся прозвучавшие из Вашингтона решения о введении в отношении Венесуэлы и ее финансовой системы односторонних санкций", — заявила она.
"Россия категорически против произвольных противоправных рестриктивных мер, эмбарго и санкций, принимаемых против суверенных государств в обход устава ООН", — отметила Захарова.
В Венесуэле 20 мая прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета (НИС) Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро победил на выборах и набрал 6,19 миллиона голосов избирателей. Он займет должность главы государства в 2019-2025 годах.
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