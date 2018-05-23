Захарова назвала «лицемерными» санкции США против Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ, которым запретил американским гражданам и юридическим лицам операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.

"Абсолютно лицемерными видятся прозвучавшие из Вашингтона решения о введении в отношении Венесуэлы и ее финансовой системы односторонних санкций", — заявила она.

Россия категорически против произвольных противоправных рестриктивных мер, эмбарго и санкций, принимаемых против суверенных государств в обход устава ООН ", — отметила Захарова.