США прекратит операции с долгом и госактивами Венесуэлы 

Гражданам и юридическим лицам США будет запрещены операции с суверенным долгом Венесуэлы, передает РИА Новости. Кроме того, запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы превышает 50%.
Указ подписал президент страны Дональд Трамп.
"Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность", — говорится в указе.
Решение принято после завершения в этой южноамериканской стране президентских выборов, итоги которых Белый дом отказался признавать.