США прекратит операции с долгом и госактивами Венесуэлы

Гражданам и юридическим лицам США будет запрещены операции с суверенным долгом Венесуэлы , передает РИА Новости . Кроме того, запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы превышает 50%.

"Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность", — говорится в указе.

Решение принято после завершения в этой южноамериканской стране президентских выборов, итоги которых Белый дом отказался признавать.