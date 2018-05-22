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В ДНР за минувшие сутки погиб один человек
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В ДНР за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны Украины погиб один человек 

RT на русском 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки в ДНР погиб один человек и ещё шестеро были ранены, передаёт РИА Новости.
«В результате обстрелов четверо мирных жителей посёлка шахты имени Гагарина получили ранения, один защитник республики погиб и двое получили ранения», — сказал Басурин.
20 мая руководитель представительства самопровозглашённой Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов заявил, что украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки.
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