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Китай призвал воздержаться от критики его сотрудничества с Венесуэлой
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Китай призвал воздержаться от критики его сотрудничества с Венесуэлой 

РИА Новости 1 час назад
ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости. Третьи страны должны воздержаться от безответственных заявлений относительно сотрудничества Китая с другими государствами, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя недовольство США финансовым сотрудничеством Китая с Венесуэлой.
"Во-первых, что касается внутренних дел Венесуэлы, в том числе и состоявшихся выборов, я хочу сказать, что это внутреннее дело Венесуэлы. Основополагающим принципом внешней политики Китая является невмешательство во внутреннюю политику других государств. Во-вторых, если у американской стороны есть какие-то противоречия с венесуэльской, мы искренне надеемся, что эти две страны смогут решить свои разногласия посредством дружественных переговоров. В-третьих, если Китай развивает нормальные отношения с другими странами, в том числе экономическое сотрудничество, остальные страны не должны делать безответственных заявлений на этот счет", — сказал на брифинге Лу Кан.
США осудили прошедшие в Венесуэле президентские выборы и пообещали предпринять скорые экономические и дипломатические меры для восстановления демократии в этой стране, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео. Президент США Дональд Трамп в этот же день подписал указ, которым запретил гражданам и юридическим лицам США операции с суверенным долгом Венесуэлы, а также операции с государственными активами этой страны.
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