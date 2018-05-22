Китай призвал воздержаться от критики его сотрудничества с Венесуэлой

ПЕКИН, 22 мая — РИА Новости . Третьи страны должны воздержаться от безответственных заявлений относительно сотрудничества Китая с другими государствами, заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Лу Кан, комментируя недовольство США финансовым сотрудничеством Китая с Венесуэлой

"Во-первых, что касается внутренних дел Венесуэлы, в том числе и состоявшихся выборов, я хочу сказать, что это внутреннее дело Венесуэлы. Основополагающим принципом внешней политики Китая является невмешательство во внутреннюю политику других государств. Во-вторых, если у американской стороны есть какие-то противоречия с венесуэльской, мы искренне надеемся, что эти две страны смогут решить свои разногласия посредством дружественных переговоров. В-третьих, если Китай развивает нормальные отношения с другими странами, в том числе экономическое сотрудничество, остальные страны не должны делать безответственных заявлений на этот счет", — сказал на брифинге Лу Кан.