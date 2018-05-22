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Мисс США покорила Америку и рухнула на сцене
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Мисс США покорила Америку и рухнула на сцене 

News.ru 1 час назад
В США выбрали победительницу конкурса красоты. «Мисс США — 2018» стала Сара Роуз Саммерс из штата Небраска.
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