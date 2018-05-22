Пенс: США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР

«Военный вариант никогда не исключали», — сказал он в эфире телеканала Fox News

Ранее стало известно, что власти КНДР отменили переговоры с Южной Кореей из-за американо-южнокорейских учений Max Thunder. Пхеньян назвал эти маневры «преднамеренной провокацией» и поставил под вопрос проведение намеченной на 12 июня в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.