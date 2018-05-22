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Пенс: США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР
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Пенс: США никогда не исключали военный вариант в отношении КНДР 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
«Военный вариант никогда не исключали», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
При этом Пенс отметил, что в администрации президента США убеждены — если КНДР не откажется от разработки ядерного оружия, то власти этой страны ждет участь Ливии, в которой в результате гражданской войны был свергнут режим Муаммара Каддафи.
"Для Ким Чен Ына будет большой ошибкой думать, что он может играть с Дональдом Трампом", — подчеркнул вице-президент США, комментируя возможный отказ Пхеньяна от саммита в Сингапуре.
Ранее стало известно, что власти КНДР отменили переговоры с Южной Кореей из-за американо-южнокорейских учений Max Thunder. Пхеньян назвал эти маневры «преднамеренной провокацией» и поставил под вопрос проведение намеченной на 12 июня в Сингапуре встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
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