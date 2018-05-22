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Турция пообещала поддержку правительству Венесуэлы
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Турция пообещала поддержку правительству Венесуэлы 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Анкара продолжит прикладывать усилия, направленные на поддержку правительства и дружественного народа Венесуэлы, а также на развитие отношений с Боливарианской республикой после прошедших в этой стране президентских выборов, говорится в заявлении МИД Турции.
Анкара выразила надежду на то, что «результаты выборов будут способствовать укреплению мира и стабильности в Венесуэле, а также росту благосостояния ее народа», передает РИА «Новости».
В понедельник президент России Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы Боливарианской республики.
Между тем, США не признали результаты выборов в Венесуэле. Более того, госсекретарь США Майк Помпео пообещал, что Вашингтон поможет «восстановить демократию» в Венесуэле, после чего глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ о новых экономических санкциях против Венесуэлы.
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