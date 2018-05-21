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В ЛНР украинские диверсанты взорвали мост
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В ЛНР украинские диверсанты взорвали мост 

Вести.Ru 23 минуты назад
Фото: Соцсети
Диверсанты взорвали Штеровский автомобильный мост на участке трассы М-21 "Красный Луч — Луганск", движение транспорта приостановлено, заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики.
В ночь на понедельник на 50-м километре автодороги "Красный Луч — Луганск" были подорваны железобетонные опоры моста. В результате теракта нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. По данным луганских правоохранительных органов, диверсия осуществлена группой, имеющей профессиональную подготовку.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки, сообщает ТАСС.
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