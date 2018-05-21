США прекратит операции с долгом и госактивами Венесуэлы

Решение принято после завершения в этой южноамериканской стране президентских выборов, итоги которых Белый дом отказался признавать.

"Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность", — говорится в указе.

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