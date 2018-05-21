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США прекратит операции с долгом и госактивами Венесуэлы
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США прекратит операции с долгом и госактивами Венесуэлы 

Российская Газета 28 минут назад
Гражданам и юридическим лицам США будет запрещены операции с суверенным долгом Венесуэлы, передает РИА Новости. Кроме того, запрещено использовать в качестве залога любые долговые обязательства Венесуэлы и доли в любых компаниях и организациях, где доля правительства Венесуэлы превышает 50%.
Указ подписал президент страны Дональд Трамп.
"Запрещается приобретение долга правительства Венесуэлы, включая дебиторскую задолженность", — говорится в указе.
Решение принято после завершения в этой южноамериканской стране президентских выборов, итоги которых Белый дом отказался признавать.
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