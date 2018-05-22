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Трамп призвал Мадуро восстановить демократию в Венесуэле
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Трамп призвал Мадуро восстановить демократию в Венесуэле 

Газета.Ru 1 час назад
Президент США Дональд Трамп опубликовал официальное заявление, в котором призвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро восстановить демократию после прошедших выборов главы государства, передает Reuters.
"Мы призываем режим Мадуро вернуть демократию, провести свободные и честные выборы, освободить всех политических заключенных незамедлительно и без условий, а также положить конец репрессиям и экономическим лишениям венесуэльского народа", — говорится в заявлении Трампа.
Данное заявление было распространено официальными представителями Белого дома.
Ранее сообщалось, что глава МИД Венесуэлы назвал «безумием и варварством» санкции США, введенные в отношении страны.
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