Трамп призвал Мадуро восстановить демократию в Венесуэле

"Мы призываем режим Мадуро вернуть демократию, провести свободные и честные выборы, освободить всех политических заключенных незамедлительно и без условий, а также положить конец репрессиям и экономическим лишениям венесуэльского народа", — говорится в заявлении Трампа.

Данное заявление было распространено официальными представителями Белого дома.