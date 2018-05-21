Украинские силовики подорвались во время минирования

Два украинских силовика погибли и четверо получили ранения в результате взрыва во время минирования территории в "серой зоне" у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее власти ЛНР не раз обвиняли силовиков в минировании участков у линии соприкосновения в Донбассе.
"При установке минных заграждений в так называемой "серой зоне" в районе населенного пункта Новоалександровка (под контролем ВС Украины — ред.) погибли двое военнослужащих 14 бригады ВСУ", — заявил Марочко.
По данным Народной милиции ЛНР, еще четверо украинских силовиков получили ранения различной степени тяжести.