Ещё
Украинские силовики подорвались во время минирования
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Донбассе шестеро украинских силовиков подорвались во время минировании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AFP 2018 / Genya Savilov
Два украинских силовика погибли и четверо получили ранения в результате взрыва во время минирования территории в "серой зоне" у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил журналистам на брифинге официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.
Ранее власти ЛНР не раз обвиняли силовиков в минировании участков у линии соприкосновения в Донбассе.
"При установке минных заграждений в так называемой "серой зоне" в районе населенного пункта Новоалександровка (под контролем ВС Украины — ред.) погибли двое военнослужащих 14 бригады ВСУ", — заявил Марочко.
По данным Народной милиции ЛНР, еще четверо украинских силовиков получили ранения различной степени тяжести.
РИА Новости: последние новости
Силовики почти 180 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю США будут сдерживать "иранскую агрессию", пообещал Помпео Иран должен вывести все войсак из Сирии, заявил госсекретарь США Помпео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов81
Детство продлят до 30 лет322
В ДНР заявили о победе под Горловкой845
В МИД высказались о продаже Аляски176
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии324
Видео
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
00:19
Детство продлят до 30 лет
Общество Другое
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
01:25
Васильева беременна от Садальского
Шоу-бизнес
01:40
Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД
Новости Москвы
04:52
Кудрин рассказал о серой зоне в здравоохранении
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение