Силовики почти 180 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю

Украинские силовики за минувшую неделю почти 180 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной ДНР более 1,46 тысячи мин и снарядов, четыре человека погибли, четверо получили ранения, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие.

"За период с 14 по 20 мая вооруженные силы Украины 179 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. При этом выпустили 151 артиллерийский снаряд, 824 мины калибром 120 миллиметров, 481 мину калибром 82 миллиметра и девять танковых снарядов. Погибли четыре мирных жителя, четыре получили ранения", — сказал представитель ведомства журналистам.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что повреждения получили 34 жилых дома и шесть объектов инфраструктуры.