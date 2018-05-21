Ещё
Силовики почти 180 раз нарушили перемирие в Донбассе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Силовики почти 180 раз нарушили перемирие в Донбассе за неделю 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики за минувшую неделю почти 180 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, выпустив по территории самопровозглашенной ДНР более 1,46 тысячи мин и снарядов, четыре человека погибли, четверо получили ранения, заявил в понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
В Донбассе с 30 марта вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие.
"За период с 14 по 20 мая вооруженные силы Украины 179 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. При этом выпустили 151 артиллерийский снаряд, 824 мины калибром 120 миллиметров, 481 мину калибром 82 миллиметра и девять танковых снарядов. Погибли четыре мирных жителя, четыре получили ранения", — сказал представитель ведомства журналистам.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что повреждения получили 34 жилых дома и шесть объектов инфраструктуры.
РИА Новости: последние новости
США будут работать с партнерами над "сдерживанием иранской агрессии" Иран должен вывести все войсак из Сирии, заявил госсекретарь США Помпео В Донбассе шестеро украинских силовиков подорвались во время минировани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детство продлят до 30 лет144
В ДНР заявили о победе под Горловкой592
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии271
Google «убил» смартфоны6
В МИД высказались о продаже Аляски57
Видео
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
01:25
Васильева беременна от Садальского
Шоу-бизнес
01:40
Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД
Новости Москвы
04:52
Кудрин рассказал о серой зоне в здравоохранении
Общество
01:00
Любителей селфи поставят на место
Новости Москвы
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение