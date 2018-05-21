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США приготовили новый удар по Ирану
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США приготовили новый удар по Ирану 

News.ru 1 час назад
Власти США намерены задавить Иран с помощью финансовых рычагов. Штаты больше не связывает соглашение, которые страны подписали в 2015 году.
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