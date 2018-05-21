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Ким Чен Ын перепугал Трампа
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Ким Чен Ын перепугал Трампа 

News.ru 21 мая 2018
Перспектива встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном всё больше пугает Дональда Трампа. Президент США регулярно осведомляется у коллег, стоит ли вообще устраивать историческую встречу двух стран.
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