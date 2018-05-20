Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие

Украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, два человека погибли, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — 23 раза… погибли два мирных жителя", — сказал представитель ведомства.

Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили более 140 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.