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Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие
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Украинские силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики 23 раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, два человека погибли, сказал журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило — 23 раза… погибли два мирных жителя", — сказал представитель ведомства.
Кроме того в СЦКК добавили, что силовики выпустили более 140 мин и снарядов по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
"Горловское направление: минометы 120 миллиметров — 61 мина, 82 миллиметра — 31 мина; Донецкое направление: минометы 120 миллиметров — 14 мин; 82 миллиметра — одна мина. Мариупольское направление: гаубицы 122 мм –восемь снарядов; минометы 120 миллиметров — 15 мин, 82 миллиметра — 12 мин… Общее количество примененных ВСУ боеприпасов — 298 единиц", — сказал представитель ДНР в СЦКК.
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