Ещё
Сеул отказался от манёвров с США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сеул отказался от манёвров с США 

News.ru 19 мая 2018
Власти Южной Кореи не будут принимать участия в военных манёврах с участием американской авиации. Сеул всерьёз опасается ответа со стороны КНДР.
News.ru: последние новости
Ким Чен Ын перепугал Трампа Самолёт Асада приземлился в Сочи Китай и США поменяют структуру двусторонней торговли
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро296
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль147
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль164
У Иерусалима отбирают «Евровидение»52
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии57
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение