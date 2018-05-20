Коалиция во главе с США отрицает нанесение ударов по Сирии и Ираку

По данным иракских СМИ, международная коалиция совершила авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ ) в Сирии с военной базы в иракском городе Анбар на западе Ирака в начале мая.

"Нет авиаударов, которые бы наносились силами коалиции с запада Ирака", — заявил Глинн.

Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные сирийцы. В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли как минимум 883 мирных жителя.

США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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