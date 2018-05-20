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Коалиция во главе с США отрицает нанесение ударов по Сирии и Ираку
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Коалиция во главе с США отрицает нанесение ударов по Сирии и Ираку 

РИА Новости 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 20 мая — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США отрицает нанесение авиаударов по Сирии из западных районов Ирака, сообщил РИА Новости бригадный генерал коалиции Джеймс Глинн.
По данным иракских СМИ, международная коалиция совершила авиаудары по позициям террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии с военной базы в иракском городе Анбар на западе Ирака в начале мая.
"Нет авиаударов, которые бы наносились силами коалиции с запада Ирака", — заявил Глинн.
Коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные сирийцы. В самой коалиции признают, что из-за ее авиаударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли как минимум 883 мирных жителя.
США и их союзники с августа 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена), причем в Сирии они действуют без согласия официальных властей страны.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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