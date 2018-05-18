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Лавров надеется на конструктивную роль США в урегулировании вокруг КНДР
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Лавров надеется на конструктивную роль США в урегулировании вокруг КНДР 

РИА Новости 18 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Москва надеется, что роль США в урегулировании проблем Корейского полуострова останется конструктивной, есть хорошие перспективы денуклеаризации, если Вашингтон и Сеул воздержатся от выдвижения заведомо неприемлемых требований, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается роли США в процессе урегулирования, надеемся, что она останется конструктивной. Важное значение будет иметь намеченная на 12 июня в Сингапуре встреча президента США Дональда Трампа с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном", — заявил Лавров в интервью аргентинской газете «Кларин».
"Если стороны воздержатся от выдвижения заведомо неприемлемых требований друг к другу и обозначат готовность к взаимоуважительному диалогу, у денуклеаризации Корейского полуострова появятся хорошие перспективы", — добавил министр.
На 12 июня намечена встреча лидера КНДР с президентом США. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.
Во вторник агентство Ренхап сообщило, что КНДР угрожает отменить встречу Трампа и Ким Чен Ына из-за совместных военных учений Вашингтона и Сеула. КНДР также отказалась от проведения в среду переговоров на министерском уровне с Южной Кореей.
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