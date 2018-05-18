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Великобритания может удвоить численность своего контингента в Афганистане
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Великобритания может удвоить численность своего контингента в Афганистане 

RT на русском 2 часа назад
Великобритания может удвоить численность своих военных в Афганистане после заявления президента США Дональда Трампа об отправке ещё 3,5 тыс. военных в регион, сообщает агентство Sky News.
Отмечается, что министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предложил отправить в Афганистан дополнительно 450 солдат, что в итоге приведёт к увеличению контингента до 1 тыс. человек.
Всего в регионе находится 11 тыс. американских солдат и 4 тыс. солдат НАТО, которые занимаются обучением местных вооружённых сил.
Ранее заместитель помощника генсека НАТО по операциям Джон Манза заявил, что контингент миссии альянса будет присутствовать в Афганистане до тех пор, пока в стране не установится мир.
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