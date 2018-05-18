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МИД прокомментировал данные об угрозе провокации против Крымского моста
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МИД прокомментировал данные об угрозе провокации против Крымского моста
РИА Новости
25 минут назад
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МИД РФ
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МОЖЕТ ГОТОВИТЬ ДИВЕРСИИ В ОТНОШЕНИИ КРЫМСКОГО МОСТА
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