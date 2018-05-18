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МИД прокомментировал данные об угрозе провокации против Крымского моста
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МИД прокомментировал данные об угрозе провокации против Крымского моста 

РИА Новости 25 минут назад
ЗАМГЛАВЫ МИД РФ КАРАСИН ЗАЯВИЛ, ЧТО У НЕГО НЕТ ДАННЫХ О ТОМ, ЧТО УКРАИНА МОЖЕТ ГОТОВИТЬ ДИВЕРСИИ В ОТНОШЕНИИ КРЫМСКОГО МОСТА
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