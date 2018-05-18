МИД прокомментировал данные об угрозе провокации против Крымского моста 

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Ополченцы уничтожили минометный расчет ВСУ под Горловкой, заявили в ДНР

Трамп встретится с генсеком НАТО 17 мая и обсудит предстоящий саммит НАТО

В Пентагоне заявили, что США не помогали Израилю в авиаударах по Сирии