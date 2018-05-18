Нацгвардия Украины приняла на вооружение американские ручные противотанковые гранатометы

В ведомстве отметили, что 40-миллиметровые PSRL-1, имеющие прицельную дальность стрельбы 800 м, предназначены для поражения огневых средств и бронированных целей. Государственный научно-исследовательский институт МВД уже разработал программу обучения личного состава НГУ методам эксплуатации нового вооружения.