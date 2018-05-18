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Нацгвардия Украины приняла на вооружение американские ручные противотанковые гранатометы
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Нацгвардия Украины приняла на вооружение американские ручные противотанковые гранатометы 

ИА Синьхуа 40 минут назад
Киев, 18 мая /Синьхуа/ — Национальная гвардия Украины /НГУ/ приняла на вооружение 500 ручных противотанковых гранатометов PSRL-1, произведенных американской компанией AirTronic USA. Об этом накануне сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел /МВД/ Украины.
В ведомстве отметили, что 40-миллиметровые PSRL-1, имеющие прицельную дальность стрельбы 800 м, предназначены для поражения огневых средств и бронированных целей. Государственный научно-исследовательский институт МВД уже разработал программу обучения личного состава НГУ методам эксплуатации нового вооружения.
Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп одобрил поставку Украине партии летального оружия оборонительного характера. Решение главы Белого дома вызвало обеспокоенность в РФ, которая заявила, что предоставление Украине американского вооружения может привести к обострению ситуации в Донбассе. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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