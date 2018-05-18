СМИ: глава Пентагона планирует в июне посетить Японию 

ТОКИО, 18 мая. /ТАСС/. Министр обороны США Джеймс Мэттис собирается посетить Японию в конце июня. Об этом сообщило в пятницу агентство Kyodo.
Отмечается, что в ходе предстоящего визита, который должен состояться после потенциальной исторической встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, глава Пентагона проведет переговоры с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой. Их главной темой должна стать ситуация на Корейском полуострове.
В четверг Трамп заявил, что США не вынашивают планов свержения нынешнего правительства КНДР подобно тому, как это произошло несколько лет назад в Ливии с режимом Муаммара Каддафи. Американский лидер также подчеркнул, что с Ким Чен Ыном планируется заключение договоренностей, предполагающих, что он гарантированно останется у власти.