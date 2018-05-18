Мэттис посетит Японию в июне

Официальных сообщений по этому поводу пока не поступало.

По данным Киодо, ожидается, что на предстоящих переговорах с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой Мэттис обсудит возможность «полной денуклеаризации» КНДР , и оба министра подтвердят, что Пхеньяну следует отказаться не только от ядерного оружия, но и от всех ракет, в том числе среднего радиуса действия, которые могут достичь Японии.

Как отмечают источники Киодо, на визите Мэттиса в Японию настаивала японская сторона.

США считаются ближайшим военным союзником Японии в азиатско-тихоокеанском регионе. На 12 июня намечена встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом . Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.

Если такой саммит состоится, США и Японии потребуется согласовать свои позиции, а также скоординировать совместные действия с Южной Кореей.