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Мэттис посетит Японию в июне
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Мэттис посетит Японию в июне 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ТАСС
ТОКИО, 18 мая — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис собирается посетить в конце июня Японию, сообщает информационное агентство Киодо из Вашингтона со ссылкой на осведомленные источники.
Официальных сообщений по этому поводу пока не поступало.
По данным Киодо, ожидается, что на предстоящих переговорах с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой Мэттис обсудит возможность «полной денуклеаризации» КНДР, и оба министра подтвердят, что Пхеньяну следует отказаться не только от ядерного оружия, но и от всех ракет, в том числе среднего радиуса действия, которые могут достичь Японии.
Как отмечают источники Киодо, на визите Мэттиса в Японию настаивала японская сторона.
США считаются ближайшим военным союзником Японии в азиатско-тихоокеанском регионе. На 12 июня намечена встреча лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Они должны обсудить возможность нормализации отношений для того, чтобы КНДР не чувствовала угрозы для своей безопасности и прекратила ядерно-ракетные программы.
Если такой саммит состоится, США и Японии потребуется согласовать свои позиции, а также скоординировать совместные действия с Южной Кореей.
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