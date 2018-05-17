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Трамп: Ким Чен Ына не ждет судьба Каддафи
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Трамп: Ким Чен Ына не ждет судьба Каддафи 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
«Ливийского сценария» не будет в КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.
"В Ливии мы уничтожили страну… Не было договоренностей, чтобы оставить Каддафи. Ливийская модель была совсем другой, чем то, что будет с Ким Чен Ыном. Он будет там, будет в стране, будет управлять страной. Его страна будет очень богатой. Это будет южнокорейская модель в плане производства", — подчеркнул Трамп.
По его словам, он был против операций в Ливии и Ираке. Глава Белого дома напомнил, что с тех пор на эти цели на Ближнем Востоке было потрачено семь триллионов долларов. Как он отметил, это все равно что «выбрасывать деньги в окно».
"И посмотрите, где мы сейчас. Это довольно грустно", — отметил Трамп.
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